Соратница Тихановской остается в Минске 

Ранее штабы Тихановской, бывшего претендента в президенты Бабарико и еще одного экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало объединили усилия на выборах 9 августа, чтобы в итоге в течение полугода провести новые честные выборы президента с максимальным участием альтернативных кандидатов. Лицами созданного объединенного штаба стали Тихановская, Колесникова и жена Цепкало Вероника . Ранее Цепкало и Тихановская покинули территорию Белоруссии.

"Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе. Утро и плохой интернет усложняют коммуникацию", — сообщили в штабе. Там призвали СМИ "не нагнетать излишне".

Позже сама Колесникова подтвердила в сообщении журналистам, что с ней "все в порядке". "Я в Минске", — добавила она.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК , отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.