В Белоруссии работники заводов объявили забастовку 

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова объявили бессрочный протест в связи с нечестными, по их мнению, президентскими выборами, прошедшими 9 августа, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Накануне аналогичную забастовку объявили сотрудники Белорусского металлургического завода в городе Жлобине.

На опубликованной журналистами фотографии изображен внутренний двор предприятия, на котором собрались большое количество человек. Автор статьи сообщает, что снимок сделан на Минском Электротехническом заводе имени Козлова.

«Началось», — говорится в сообщении.

Днем ранее Telegram-канал NEXTA Live сообщал о том, что стачку объявили работники Белорусского металлургического завода (БМЗ). При этом журналисты прикрепили к посту несколько фотографий, сделанных внутри цеха, на которых изображены несколько человек в рабочей форме БМЗ.

Как сообщал «Рамблер», в конец июля авторы канала заявляли, что в случае фальсификации результатов выборов о готовности к забастовке заявляли шахтеры из Солигорска, филиал «завод химволокно» ОАО «Гродно Азот» и ОАО «СветлогорскХимволокно».