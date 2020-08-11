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Протестующим белорусам пригрозили последствиями 

Артём Кульша 1 час назад
Белорусским протестующим пригрозили последствиями
Фото: Сергей Гриц / AP
Участники беспорядков в Белоруссии непременно будут подвергнуты уголовному преследованию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Вчера они повторились.

«Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными», — обратился сегодня СК к гражданам страны.

В ведомстве напомнили, что участие в беспорядках является противоправным действием, предусматривающим наступление уголовной ответственности, которая наступит непременно.
Ранее средства массовой информации сообщили, что власти Белоруссии перебрасывают в Гродненскую область военную технику — по меньшей мере 10 танков и четыре военных автомобиля.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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