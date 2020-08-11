Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии

По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, в «заложниках продолжает находиться часть команды».

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз», — сказала Ковалькова.

Она отметила, что сейчас у оппозиции две задачи: защитить выбор белорусов и остановить кровопролитие.

«Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — отметила Ковалькова.

Ранее сообщалось, что Тихановская покинула страну и скрылась от преследований в Литве. Сейчас она находится в безопасности.

10 августа политик смогла покинуть здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в котором ее удерживали около трех часов.

«Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный ход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — сказала Красулина после исчезновения политика.

Вскоре Тихановская вышла на связь и подтвердила, что находится в безопасности.