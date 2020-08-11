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В сенате США потребовали отставки Лукашенко 

Газета.Ru 1 час назад
«Выборы были фикцией»: в США требуют пересчета голосов
Фото: Газета.Ru
Лукашенко должен уйти в отставку, если его победа на выборах оказалась «недемократической», заявил сенатор США Джим Риш. Кроме того, президент Белоруссии должен прекратить давление на журналистов, отключение интернета и насилие против несогласных. Сенатор Роберт Менендес заявил, что Вашингтон может ввести санкции против «оправдывающего свою репутацию последнего диктатора Европы» Лукашенко.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко должен позволить провести «подлинный подсчет» результатов голосования на выборах президента. Об этом заявил глава комитета сената США по международным делам Джим Риш, передает РИА «Новости».

«Господин Лукашенко должен уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Он также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто добивается иного пути для Белоруссии», — подчеркнул сенатор.

По словам Риша, для будущего Белоруссии и суверенитета страны жизненно необходима мирная передача власти.
Лидер демократов в комитете сената по международным делам Роберт Менендес считает, что США и Евросоюз могут ввести санкции в отношении белорусского главы Александра Лукашенко, если в Белоруссии продолжится «нападение на демократию».

«Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы», — подчеркнул американский сенатор.

Он добавил, что белорусы заслуживают гораздо большего — и международное сообщество «не должно колебаться в неизменной поддержке демократии». Кроме того, Менендес указал, что администрация президента США Дональда Трампа ясно дала понять —
недавние позитивные изменения в американо-белорусских отношениях останутся втуне, если Минск не проведет точный подсчет голосов или повторные выборы в соответствии с международными демократическими стандартами.
Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Элито Энгел и главный республиканец комитета Майкл Маккол считают, что белорусское руководство должно остановить бессмысленные акты насилия.

«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей, как в военной форме, так и в штатском», — подчеркнули американские конгрессмены.

Евросоюз действиями Лукашенко в сложившейся ситуации также недоволен. Как сообщает ТАСС, Брюссель может рассмотреть вопрос введения санкций в отношении властей Белоруссии. Глава польского МИДа Яцек Чапутович отмечал, что все зависит от действий белорусских властей и развития ситуации.

«Нам бы хотелось сохранить хорошие контакты [с Белоруссией]», — добавил он, выразив надежду на улучшение положения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала Минск обеспечить прозрачность подсчета голосов. Официальный представитель МИД ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на президентских выборах в Республике Беларусь не соблюдались «минимальные стандарты» демократической процедуры, и это неприемлемо.
Лукашенко ранее заявил, что «не стоит его пугать» международными санкциями.

«Пугать санкциями не надо. Мы уже знаем, что такое санкции», — сказал он.

Столкновения с силовиками и массовые демонстрации начались в ночь после выборов президента практически во всех белорусских городах. Недовольные режимом Лукашенко граждане страны выходили на улицы, скандируя «Уходи!» и требуя перевыборов. Сообщается о более чем десятке пострадавших людей. Кроме того, задержано несколько сотен протестующих. В центре Минска ОМОН применял светошумовые гранаты, водометы и даже резиновые пули.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23% голосов. «За Лукашенко проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек», — передает ее слова РИА «Новости». В штабе Светланы Тихановской считают, что победила она — тоже с 80%, против 9% у действующего главы государства. Наблюдатели из стран СНГ признали выборы легитимными и прошедшими в соответствии с законодательством и демократическими стандартами.
Протесты сопровождались арестами и избиениями российских журналистов. Кроме того, по-прежнему задержанными остаются 33 гражданина РФ, которых власти РБ объявили «боевиками». Москва называет эти обвинения голословными и требует освободить россиян.
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В мире , Политика , СНГ , Статьи , США , Майкл Маккол , Светлана Тихановская , Яцек Чапутович , Роберт Менендес , Штеффен Зайберт , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Лидия Ермошина , МИД , ЕС , Сенат США , Еврокомиссия , Центризбирком России , Администрация США , РИА Новости
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