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В Минске заработал интернет 

Артём Кульша и ещё 5 33 минуты назад
В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей
Фото: ТАСС
Работа мобильного интернета и социальных сетей была восстановлена в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей.
В день выборов интернет в стране работал с перебоями, мобильный интернет, социальная сеть Facebook, мессенджеры WhatsApp и Telegram и некоторые другие ресурсы перестали работать полностью. Сегодня около 6:50 по минскому времени работа мобильного интернета и упомянутых ресурсов возобновилась.
Позавчера Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы в попытке вызвать недовольство у местного населения, оказать давление на страну, гибридно воздействовать на нее по всем направлениям.
После окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Вчера работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова объявили забастовку и предъявили властям страны в том числе требование восстановить работу интернета.
Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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