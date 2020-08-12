В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей

Работа мобильного интернета и социальных сетей была восстановлена в Минске . Об этом сообщает РИА Новости.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей.

В день выборов интернет в стране работал с перебоями, мобильный интернет, социальная сеть Facebook, мессенджеры WhatsApp и Telegram и некоторые другие ресурсы перестали работать полностью. Сегодня около 6:50 по минскому времени работа мобильного интернета и упомянутых ресурсов возобновилась.

Позавчера Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы в попытке вызвать недовольство у местного населения, оказать давление на страну, гибридно воздействовать на нее по всем направлениям.

После окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Вчера работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова объявили забастовку и предъявили властям страны в том числе требование восстановить работу интернета.