Турция под руководством Эрдогана — токсичный геополитический игрок. Она обостряет нестабильность как региона, так и всего мира. Взять, например, повторную исламизацию собора Святой Софии. Так Эрдоган подпитывает миф о пробуждении Османской империи, уверены авторы.

Шарль де Мейер (Charles de Meyer) и Бенжамен Бланшар (Benjamin Blanchard), президент и генеральный директор «SOS Восточные христиане»:

Повторная исламизация собора Святой Софии в Турции имеет одновременно политическое, символическое и религиозное значение. Тем самым президент Реджеп Тайип Эрдоган бросает новую провокацию в лицо Европе, в адрес которой и так постоянно сыплет угрозами и оскорблениями. Он разрушает важный символ предположительно светской и националистической Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1934 году тот принял решение, что бывший собор, который превратили в мечеть после завоевания османами Константинополя в 1453 году, должен стать открытым для всех музеем, частью всемирного наследия человечества. У Ататюрка были тесные связи с движением младотурок, которое спланировало и устроило геноцид христиан в Турции, назвав их внутренними врагами с 1915 года. Но тот осознал, что превращение храма в мечеть говорит о стремлении полностью стереть христианское присутствие в Турции.

Разрушая это наследие, Эрдоган подпитывает сильный в его стране миф о пробуждении Османской империи. Для этого он закрепляет мусульманскую веру на всей территории страны. Во внешней политике он представляет себя врагом, как утверждается, продвигающей «исламофобское» христианство Европы.

Долгое время Европа считала Турцию надежным партнером и даже потенциальным членом ЕС , хотя та оккупировала половину Кипра, государства-члена ООН , Евросоюза и НАТО . Что еще хуже, Турция возвращается к своим давним мечтам, регулярно посягая на суверенитет соседних греческих островов.

За десятилетия Брюссель выделил сотни миллионов евро на продвижение «демократических практик», привлечение внимания Анкары к вопросу прав человека и положения женщин. Он также полагался на Турцию в том, что касалось защиты европейских границ.

В те времена турецкое руководство занималось «рыночным исламом». Оно ни в чем не отступалось от навеянной «Братьями-мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) идеологии и надевало западные костюмы, чтобы заниматься дипломатией и бизнесом в Европе. Это был шариат в галстуке, который так радовал технократов, возомнивших, что европейские деньги не были потрачены впустую.

На самом деле в сфере прав человека и положения женщин не видно прогресса. Так называемый «партнер» Эрдоган без конца давил на Европу и шантажировал ее «мигрантами». Президент Турции позволял, когда считал нужным, тысячам нелегалов (в их числе были и террористы) пройти через границы ЕС.

Что касается Кипра и Греции, Турция предпринимает сегодня все новые нарушающие их суверенитет шаги, чтобы усилить влияние на этой бывшей османской территории.

Параллельно с этим Анкара подливает масла в огонь сирийского конфликта, чтобы ликвидировать курдское население под прикрытием борьбы с вооруженными отрядами РПК, и практически не скрывает намерение аннексировать север страны. Что еще хуже, турецкое правительство без колебаний поддерживает террористические исламистские группы в Сирии, а также экстремистские и ультранационалистические группы в Европе. В Ливии турецкое вмешательство направлено на контроль над нефтяными потоками.

Эрдоган получил от Европы ожидаемые средства. И может начать свою политику. Султан сорвал с шеи галстук.

Турецкие судьи согласились отменить постановление 1934 года, чтобы оправдать превращение собора Святой Софии в мечеть. Так, может, 10 августа 2020 года, в столетнюю годовщину Севрского мира, который ознаменовал собой распад Османской империи, нам следует опереться на международное право и историю, чтобы дать отпор все более воинственному турецкому империализму?

Версальский, Сен-Жерменский и Трианонский договоры о разделе проигравших (соответственно, Германии, Австрии и Венгрии) в Первой мировой войне были старательно применены на практике (как минимум с точки зрения территориальных аспектов) под неусыпным надзором победителей. Этого не было с Севрским миром, который победители подписали 10 августа 1920 года с побежденным султаном (несмотря на геноцид армян 1915 года, по которому Турция до сих пор не выплатила компенсации за страдания тысяч уничтоженных или отправленных в изгнание семей).

Севрский мир предусматривал формирование независимого Курдистана, а также демилитаризацию (под международным контролем) проливов Эгейского и Черного моря, которая сейчас выглядит как никогда необходимой в свете нападения турецкого фрегата на французский в Средиземном море в июне этого года. Севрский мир так и не был выполнен. Европа зализывала собственные раны, а Ататюрк тогда возглавил армию, сверг султана, вытеснил войска союзников и начал сражение с Грецией, чтобы затормозить договор, который в конечном итоге был заменен Лозаннским миром 24 июля 1923 года. Тот закрепил формирование Турции и чистку страны от христиан (прежде всего, греков).

Серьезный инцидент в ходе патрулирования двух союзников по НАТО подтверждает, насколько важно сейчас вернуться к ряду положений Севрского договора, чтобы дать отпор Турции, токсичному геополитическому игроку, который опасно обостряет нестабильность региона и всего мира. На кону честь нашей страны, Франции. Кроме того, все это перекликается с защитой христиан, которые становятся жертвами османских мечтаний.