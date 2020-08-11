Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихановская покинула Белоруссию 

Алиса Селезнёва 8 минут назад
Соперница Лукашенко покинула Белоруссию
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Белоруссии и находится в Литве. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская не признала результаты голосования. В Белоруссии начались акции протеста, в которых Тихановская отказалась участвовать из-за возможных провокаций.
10 августа она приехала в ЦИК для подачи жалобы, после чего пропала и вышла на связь только поздно вечером.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — сообщил сегодня Линас Линкявичус.

При этом ранее адвокат Максим Знак заявлял, что Тихановская после беседы в ЦИК бросила фразу — «Я приняла решение». А соратница Тихановской Мария Колесникова вечером 10 августа рассказала, что та очень хочет быть со своими детьми, которые из-за поступающих угроз были вывезены в одну из европейских стран, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, что 10 августа в Белоруссии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. При этом ранее Лукашенко заявил, что протесты управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Комментарии 65
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Центризбирком России , Московский комсомолец , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение