Соперница Лукашенко покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Белоруссии и находится в Литве. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская не признала результаты голосования. В Белоруссии начались акции протеста, в которых Тихановская отказалась участвовать из-за возможных провокаций.
10 августа она приехала в ЦИК для подачи жалобы, после чего пропала и вышла на связь только поздно вечером.
«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — сообщил сегодня Линас Линкявичус.
При этом ранее адвокат Максим Знак заявлял, что Тихановская после беседы в ЦИК бросила фразу — «Я приняла решение». А соратница Тихановской Мария Колесникова вечером 10 августа рассказала, что та очень хочет быть со своими детьми, которые из-за поступающих угроз были вывезены в одну из европейских стран, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, что 10 августа в Белоруссии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. При этом ранее Лукашенко заявил, что протесты управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».