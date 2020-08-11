Соперница Лукашенко покинула Белоруссию

Все новости на карте

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко . Его главная соперница Светлана Тихановская не признала результаты голосования. В Белоруссии начались акции протеста, в которых Тихановская отказалась участвовать из-за возможных провокаций.

10 августа она приехала в ЦИК для подачи жалобы, после чего пропала и вышла на связь только поздно вечером.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — сообщил сегодня Линас Линкявичус.

При этом ранее адвокат Максим Знак заявлял, что Тихановская после беседы в ЦИК бросила фразу — «Я приняла решение». А соратница Тихановской Мария Колесникова вечером 10 августа рассказала, что та очень хочет быть со своими детьми, которые из-за поступающих угроз были вывезены в одну из европейских стран, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, что 10 августа в Белоруссии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками. При этом ранее Лукашенко заявил, что протесты управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».