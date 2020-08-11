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Тихановская намекнула на отъезд за границу 

News.ru 2 часа назад
Соперница Лукашенко решила покинуть Белоруссию
Фото: Reuters
Противоречивая информация поступала 10 августа по поводу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сначала говорилось, что она пришла в ЦИК республики для подачи жалобы на результаты выборов, затем — что её удерживают в здании.
Позже Мария Колесникова, соратница Тихановской по объединённому штабу оппозиции, передала журналистам фразу Тихановской о том, что та хочет быть со своими детьми, а они находятся в одной из стран Евросоюза, сообщает MK.RU.
По словам Максима Знака, бывшего адвоката Виктора Бабарико, Тихановская провела в ЦИК три часа, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу «Я приняла решение».
Бывшая учительница и домохозяйка является матерью четырёхлетней девочки и десятилетнего мальчика. Детей вместе с бабушкой перед выборами вывезли в неназванную страну Евросоюза из-за поступавших угроз.
Ещё утром 10 августа Тихановская говорила, что останется в Белоруссии. В её штабе теперь говорят лишь, что она на связи и с ней всё в порядке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлану Тихановскую не выпускают из здания Центризбиркома. Она зашла в него, чтобы оставить документы. Политик пришла в ЦИК с адвокатом в 16 часов по местному времени, однако юрист позже вышел, а она нет. В ЦИК страны отрицали удержание политика. Там рассказали, что Тихановская ушла из здания сразу после подачи жалобы.
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В мире , Светлана Тихановская , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , ЕС , Центризбирком России , Московский комсомолец
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