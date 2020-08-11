«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. (…) Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», — говорится в письме.