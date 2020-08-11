Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку 

Lenta.ru 14 минут назад
Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.

«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. (…) Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», — говорится в письме.

Риш также призвал главу Белоруссии остановить давление на журналистов и протестующих, а также восстановить доступ в интернет.
Ранее протестующих поддержал и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Он также призвал Лукашенко уважать права мирных граждан и отказаться от дальнейшего насилия в их отношении.
В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали, один погиб. Сам Лукашенко уличил оппозицию в том, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва».
Последние новости
МВД сообщило о погибшем на протестной акции в Минске МВД сообщило о погибшем на протестной акции в Минске КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера
Комментарии 11
В мире , Видео , СНГ , США , Светлана Тихановская , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , Сенат США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалкова рассказала о романах с «пельменями»
Михалкова рассказала о романах с «пельменями»
Откровенное фото Бузовой взорвало Сеть
Откровенное фото Бузовой взорвало Сеть
«Мы живем в аду!»
«Мы живем в аду!»
Мешал спать: пенсионер зарубил шумного лифтера топором
Мешал спать: пенсионер зарубил шумного лифтера топором
Видео
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение