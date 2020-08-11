Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса 

Газета.Ru 37 минут назад
«Язык войны» появился у жителей Донбасса
Фото: AP
Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них "языка войны", рассказала РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
В регионе с 2018 года было проведено соответствующее этнолингвистическое исследование учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов. Специалисты опросили местное население, изучили письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона.
По словам Власкиной, было установлено, что местные жители стали часто использовать в своей речи слова-звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно. Например, слово "гуп", обозначающее удар, сотрясающий землю.
В языке также появились метафоры, например, "упал грузовик с кирпичом" — мощный одиночный взрыв, "ковры выбивают" — частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей — "Карлсон", "Вжик", "фея Динь-Динь".
Исследователи выявили сотни слов и выражений, показывающие глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. В частности такие высказывания, как "наш мир — война", "тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот", которые, как утверждает Власкина, говорят о психологических травмах.
Она отметила, что язык войны в регионе продолжает развиваться.
В апреле 2014 году украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. Между сторонами конфликта до сих пор продолжаются перестрелки, несмотря на подписанные соглашения о перемирии.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Газета.Ru: последние новости
Силовики сложили щиты перед протестующими в белорусском Светлогорске Силовики сложили щиты перед протестующими в белорусском Светлогорске Трамп оценил значение первой фазы торговой сделки США и Китая Трамп оценил значение первой фазы торговой сделки США и Китая Автозак влетел в толпу протестующих в Минске Автозак влетел в толпу протестующих в Минске
Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение