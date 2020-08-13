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США могут ввести санкции против Белоруссии 

News.ru и ещё 17 26 минут назад
США задумались о санкциях против Белоруссии
Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Причина — происходящие в этой стране события.
Планы США насчёт республики озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов, необходимо отметить критерии, — заявил Помпео в интервью «Радио Свободная Европа».

Это, считает госсекретарь, необходимо сделать не только в одностороннем, но и в «многостороннем плане». Главная цель — добиться «хороших результатов» для белорусов, пусть даже это обернётся санкциями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в Белоруссии прошли несвободные выборы. Он назвал происходящее сейчас на территории государства трагедией.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США
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