США задумались о санкциях против Белоруссии

Причина — происходящие в этой стране события.

Планы США насчёт республики озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов, необходимо отметить критерии, — заявил Помпео в интервью «Радио Свободная Европа».

Это, считает госсекретарь, необходимо сделать не только в одностороннем, но и в «многостороннем плане». Главная цель — добиться «хороших результатов» для белорусов, пусть даже это обернётся санкциями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что в Белоруссии прошли несвободные выборы. Он назвал происходящее сейчас на территории государства трагедией.