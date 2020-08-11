Силовик перешел на сторону протестующих в Минске 

Канал публикует кадры, где один из бойцов отряда ОМОН снимает каску и переходит на сторону участников акции протеста. Толпа скандирует «Молодец!».

10 августа столкновения протестующих с полицией во многих городах Белоруссии возобновились. МВД официально сообщило об одном погибшем. В Минске участники акций протеста строят баррикады и оставляют самодельных противотанковых ежей на дорогах.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.