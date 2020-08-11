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Автозаки добрались до места столкновений у метро «Спортивная» в Минске 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Автозаки добрались до метро «Спортивная» в Минске
Фото: ТАСС
Колонна автозаков из десяти машин прибыла в район метро «Спортивная» в Минске, где в настоящий момент продолжаются столкновения протестующих с силовиками.
Людям, недовольным объявленными результатами прошедших 9 августа выборов главы Белоруссии, противостоят милиция, внутренние войска и бойцы подразделения «Альфа», сообщает РИА Новости.
Против безоружных граждан применяются резиновые пули и светошумовые гранаты. Силовики стараются оттеснить протестующих от центра города по улице Притыцкого.
Ранее NEWS.ru сообщал, что у универсама «Рига» в Минске прогремели взрывы. К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади уже направилась колонна грузовиков внутренних войск. Оттуда, в свою очередь, уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.
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В мире , СНГ , РИА Новости , Минск
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