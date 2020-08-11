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В США пригрозили Лукашенко санкциями 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
В США пригрозили Лукашенко
Фото: Reuters
Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес пригрозил санкциями президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил провести новые выборы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно бюллетени или не проведут выборы заново.
Менендес добавил, что если «насилие и нападение на демократию» продолжится, то США и Европа могут быстро восстановить санкции против Лукашенко и его помощников. Сенатор назвал выборы «фальсификацией и трагедией».
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео завил, что США считают выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Вашингтон осудил «продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции», а также блокирование интернета «для препятствования распространения белорусскими гражданами информации».
В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали.
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В мире , СНГ , США , Светлана Тихановская , Майкл Помпео , Роберт Менендес , Александр Лукашенко , Сенат США
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