В США пригрозили Лукашенко

По его словам, недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно бюллетени или не проведут выборы заново.

Менендес добавил, что если «насилие и нападение на демократию» продолжится, то США и Европа могут быстро восстановить санкции против Лукашенко и его помощников. Сенатор назвал выборы «фальсификацией и трагедией».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео завил, что США считают выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Вашингтон осудил «продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции», а также блокирование интернета «для препятствования распространения белорусскими гражданами информации».