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Трамп отреагировал на санкции КНР против США 

News.ru и ещё 2 1 час назад
«Уже ответили»: Трамп отреагировал на санкции КНР
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже ответил на санкции Пекина. В Китае ранее рассказали об ответных мерах по санкциям за Гонконг, сообщив о включении в чёрный список 11 американских официальных лиц.
Хозяин Белого дома на пресс-конференции прокомментировал эту новость тремя словами, сообщает РИА Новости.

Мы уже ответили, — сказал Трамп, не уточнив детали.

Госсекретарь США Майк Помпео 10 августа пообещал, что Вашингтон поможет Коммунистической партии Китая понять: не бывает такого, чтобы Дональд Трамп «не отвечал на действия против Америки или американцев».
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти приняли решение ввести санкции в отношении ряда американских официальных лиц в ответ на ограничения по Гонконгу. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, в список попали в том числе сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.
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В мире , Конфликты , США , Тед Круз , Марко Рубио , Дональд Трамп , РИА Новости , Гонконг , Китай
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