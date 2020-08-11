«Уже ответили»: Трамп отреагировал на санкции КНР

Все новости на карте

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже ответил на санкции Пекина. В Китае ранее рассказали об ответных мерах по санкциям за Гонконг , сообщив о включении в чёрный список 11 американских официальных лиц.

Хозяин Белого дома на пресс-конференции прокомментировал эту новость тремя словами, сообщает РИА Новости.

Мы уже ответили, — сказал Трамп, не уточнив детали.

Госсекретарь США Майк Помпео 10 августа пообещал, что Вашингтон поможет Коммунистической партии Китая понять: не бывает такого, чтобы Дональд Трамп «не отвечал на действия против Америки или американцев».