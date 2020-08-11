Установлена личность погибшего во время протестов в Минске

Погибший в результате беспорядков в Минске ранее отбывал срок за убийство, сообщает Sputnik Беларусь

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что один протестующий погиб в результате столкновений в Минске на проспекте Притыцкого, где толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Погибший на улице Притыцкого ранее отбывал срок за убийство", — пишет Sputnik Беларусь.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК , отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник вечером протесты продолжились.