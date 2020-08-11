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В Минске водитель сбил омоновца, избегая задержания 

News.ru 16 минут назад
В Минске водитель сбил омоновца
Фото: globallookpress.com
Водитель иномарки в Минске около метро «Пушкинская», пытаясь избежать задержания, сбил омоновца на повороте. На этом месте местные автомобилисты ранее блокировали машины внутренних войск, следовавшие к месту столкновений ОМОНа с митингующими на Пушкинской площади.
Омоновец после инцидента самостоятельно поднялся на ноги. Видео опубликовано на Telegram-канале«Говорит Москва».
На Пушкинской площади силовики пустили в ход резиновые пули и светошумовые гранаты. Место столкновения омоновцев и минчан, недовольных названными итогами выборов, покидают экипажи скорой помощи и заполненные задержанными автозаки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина, пытавшийся бросить гранату в правоохранителей, погиб в ходе протестов в Минске. Он участвовал в противостоянии со спецназом, который прибыл на улицу Притыцкого. Мужчина пытался перекинуть прилетевшую к нему гранату в сторону правоохранителей, она взорвалась в его руке.
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В мире , СНГ , Минск
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