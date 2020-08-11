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Охрана без объяснения причин увела Трампа с пресс-конференции 

РИА Новости и ещё 16 43 минуты назад
Охрана срочно увела Трампа с пресс-конференции
Фото: globallookpress.com
Охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции, не объяснив причин, трансляцию вел сайт Белого дома.
Трамп делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, что-то шепнувший ему на ухо. После этого президент в сопровождении охраны покинул помещение.
Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.
Журналисты пресс-пула Трампа сообщили, что за дверями зала для брифингов они видели полицейских.
Трампа, как и другие высшие должностные лица, охраняет Секретная служба США. Ситуации, когда выступление президента прерывает охрана, очень редки, но не являются беспрецедентными.
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В мире , США , Дональд Трамп
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