Белорусские силовики со спины избили сдавшегося им человека 

Сотрудники ОМОНа избили жителя Витебской области, который встал перед ними на колени и положил руки за голову. Один из силовиков с разбегу ударил его ногой со спины.

Видеоролик с места событий, который опубликован в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», сняли жители близлежащих домов из окна. Затем другой омоновец избил мужчину дубинкой по голове, после чего его утащили.

Очевидцы просили отпустить человека.

Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.