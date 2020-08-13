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Белорусские силовики со спины избили сдавшегося им человека 

News.ru и ещё 45 13 минут назад
Белорусские силовики со спины избили сдавшегося им человека
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Сотрудники ОМОНа избили жителя Витебской области, который встал перед ними на колени и положил руки за голову. Один из силовиков с разбегу ударил его ногой со спины.
Видеоролик с места событий, который опубликован в Telegram-канале «Беларусь головного мозга», сняли жители близлежащих домов из окна. Затем другой омоновец избил мужчину дубинкой по голове, после чего его утащили.
Очевидцы просили отпустить человека.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД
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