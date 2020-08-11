Из микрорайона на окраине Минска , Уручья, в центр города направилась тяжелая военная техника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Наша Нива».

Накануне, 10 августа, в Минск снова начали сгонять военную технику. В разных частях города были замечены автозаки, водометы, автобусы с людьми. Все они двигались в сторону центра.