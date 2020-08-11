Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минск направилась колонна тяжелой военной техники 

Lenta.ru 43 минуты назад
Из микрорайона на окраине Минска, Уручья, в центр города направилась тяжелая военная техника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Наша Нива».
Накануне, 10 августа, в Минск снова начали сгонять военную технику. В разных частях города были замечены автозаки, водометы, автобусы с людьми. Все они двигались в сторону центра.
В день выборов президента Белоруссии, 9 августа, Минск заполонила военная техника. В столице и других городах начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны около трех тысячи человек, пострадали несколько десятков. 10 августа столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов возобновились.
Последние новости
КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян
В мире , Армия , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Бресте начали возводить баррикады
В Бресте начали возводить баррикады
«Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас»
«Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас»
Михалкова рассказала о романах с «пельменями»
Михалкова рассказала о романах с «пельменями»
Откровенное фото Бузовой взорвало Сеть
Откровенное фото Бузовой взорвало Сеть
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение