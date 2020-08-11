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Автомобили заблокировали машины внутренних войск в Минске 

РИА Новости 21 минуту назад
Автомобили заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского скопилось много машин. Они намеренно преградили движение силовикам.
Другие автомобилисты в знак поддержки сигналят, пассажиры машут руками и красно-белыми флагами, используемыми оппозицией. При этом жители города пропускают экипажи скорой помощи, которые покидают площадь. Действия медиков они встречают аплодисментами.
На самой площади продолжаются столкновения ОМОНа и протестующих. Расположенная неподалеку станция метро "Пушкинская" закрыта.
Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе универсама "Рига" прогремели взрывы. Один из митингующих погиб.
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В мире , Видео , СНГ , РИА Новости , Минск
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