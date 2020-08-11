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The Telegraph (Великобритания): почему нравственно испорченный президент Белоруссии заслужил санкции 

ИноСМИ и ещё 4 33 минуты назад
Нравственно испорченный Лукашенко заслужил санкции
Фото: ТАСС
Автор обращает внимание на очевидное: Лукашенко начал жесткую борьбу с оппонентами после нескольких лет заигрываний с Западом, сопровождавшихся взаимным восхищением и подачками. Лидеры ЕС и США уверяли, что все это — ради демократизации Белоруссии. И как только Лукашенко опять сойдет с пути демократии, санкции вернутся. Но вот, когда Лукашенко ведет себя и вправду как диктатор, санкций от Запада не следует. Автор высказывает страшную догадку: Западу наплевать на демократию, ему нужна вражда Белоруссии с Россией.
Белорусский президент Александр Лукашенко заслужил санкции. Эта избирательная кампания в Белоруссии, кульминацией которой стало воскресное голосование, была самой жестокой и грязной в истории страны. Но пока ЕС, Британия и США ограничиваются вполне знакомыми и тщетными призывами к белорусским властям с осуждением их действий. Отказ от введения санкций фактически станет лицензией на продолжение репрессий.
Несмотря на все это, Запад и после выборного воскресенья вряд ли введет серьезные санкции. На то есть несколько весьма сомнительных причин.
Во-первых, западные руководители опасаются, что санкции против Лукашенко могут заставить его лебезить перед Россией, перестать обращаться с ней грубо. Но этого в любом случае не произойдет: отношения с Россией уже испорчены, поскольку Белоруссия обвиняет ее в попытках вмешательства в свои внутренние дела. Поэтому не надо бояться санкций: они станут предупредительным сигналом, и после их введения белорусские власти могут в очередной раз попытаться наладить отношения с Западом и ослабить репрессии, чтобы получать больше помощи в случае любой конфронтации с Россией.
Во-вторых, Запад не хочет вводить санкции из-за того, что он уже приложил определенные усилия для улучшения отношений с белорусскими властями. Наказать Лукашенко — значит похоронить (по общему признанию, весьма скромные) достижения начавшегося в 2014 году после конфликта на Украине диалога Белоруссия — Запад. Даже госсекретарь Майк Помпео провел в этом году встречу с Лукашенко в Минске, после чего Белоруссия заменила небольшой, но весьма символичный объем российской нефти на нефть из США. И Западу придется отвечать перед своей совестью, если диалог Минска с Западом продолжится параллельно с репрессиями. А так оно скорее всего и будет.
Третья причина, по которой Запад отказывается от точечных экономических санкций и визовых ограничений, заключается в сомнениях по поводу того, что такие меры дадут эффект и повлияют на процесс демократизации. Возможно, наказание в данном случае уместно, однако очень мало в истории примеров того, как такие наказания меняют характер режима.
Согласно такой логике, если Запад введет санкции, белорусские власти продолжат кампанию жестоких репрессий, потому что им нечего терять. Но ведь в предыдущие годы власти этой страны выпускали на свободу политзаключенных в ответ на политику кнута и пряника, которую проводил Запад. Если бы у белорусских политзаключенных не было ценника, Минск наверняка бросил бы за решетку их всех до единого.
Справедливости ради надо сказать, что есть разумные аргументы как в пользу санкций, так и против них. Но если Запад их не применит (из-за нехватки политической воли или из-за искренних сомнений в их эффективности), ему, по крайней мере, следует сосредоточиться на оказании помощи простым белорусам в противодействии репрессиям Лукашенко. После выборов арестованным и брошенным за решетку белорусским гражданам просто может не хватить денег на адвокатов и необоснованно наложенные на них штрафы.
Если репрессии получат дальнейшее распространение, независимым СМИ и правозащитным организациям понадобятся деньги, чтобы продолжать работу вопреки волне репрессий. Многие предприниматели могут лишиться своего бизнеса из-за того, что открыто поддержали свободные выборы. Таким образом, если Запад не введет санкции против Лукашенко, ему следует, по меньшей мере, продемонстрировать солидарность с оказавшимися в беде белорусами.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС , Daily Telegraph
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