Сначала сообщалось, что Тихановскую насильно удерживают в Центризберкоме, куда она поехала подавать жалобу на результаты выборов. Представитель ЦИК опроверг данную информацию и рассказал, что Тихановская провела в здании комиссии около трех часов и беспрепятственно покинула его через черный ход.

В телеграм-канале сторонников Тихановской удалили сообщение о том, что ее удерживают в ЦИК. При этом местонахождение оппозиционного кандидата оставалось неизвестным. Сообщалось, что ее телефон включен, однако на звонки она не отвечает.

В 23.27 в штабе Тихановской сообщили, что она нашлась.

«Светлана Тихановская вышла на связь. С ней все хорошо», — заявили в штабе.