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Тихановская вышла на связь 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Тихановская вышла на связь
Фото: ТАСС
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская пропала после поездки в ЦИК, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни», который ведет штаб Тихановской.
Сначала сообщалось, что Тихановскую насильно удерживают в Центризберкоме, куда она поехала подавать жалобу на результаты выборов. Представитель ЦИК опроверг данную информацию и рассказал, что Тихановская провела в здании комиссии около трех часов и беспрепятственно покинула его через черный ход.
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В телеграм-канале сторонников Тихановской удалили сообщение о том, что ее удерживают в ЦИК. При этом местонахождение оппозиционного кандидата оставалось неизвестным. Сообщалось, что ее телефон включен, однако на звонки она не отвечает.
В 23.27 в штабе Тихановской сообщили, что она нашлась.

«Светлана Тихановская вышла на связь. С ней все хорошо», — заявили в штабе.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, в которых Тихановская отказалась участвовать из-за опасений провокаций.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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