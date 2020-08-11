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«Партизанщина у белорусов в крови» 

Артём Кульша и ещё 58 25 минут назад
Тактика участников акций протеста в Белоруссии напоминает партизанскую войну. Об этом сообщает «Взгляд».
«Мы будем выходить, пока нас не убьют»
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.
После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Сегодня «Взгляд» назвал их мощнейшим политическим вызовом в карьере Лукашенко, его шансы сохранить президентский пост — неабсолютными, а нащупанную протестующими тактику — напоминающей больше всего партизанскую войну.

«Наверняка это не лучший повод для иронии, но как тут не напомнить, что партизанщина у белорусов в крови», — отмечает издание.

Также оно отметило, что протесты в Белоруссии развиваются главным образом хаотично, их участники организационно не готовы к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов, решают проблемы по мере их поступления, но осознанно идут на конфликт, потому что осознают риски.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Деловая газета "Взгляд"
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