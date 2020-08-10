Протестующих вытеснили из центра Минска 

Участников протестных акций в Минске вытеснили из центра города, сообщает РИА "Новости".

В настоящее время демонстранты полностью вытеснены из центральной части Минска, движение перекрыто, метро не работает, указано в сообщении. Столкновения за пределами центра продолжаются, милиция применяет светошумовые гранаты.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.