Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протестующих вытеснили из центра Минска 

Газета.Ru 1 час назад
Протестующих вытеснили из центра Минска
Фото: ТАСС
Участников протестных акций в Минске вытеснили из центра города, сообщает РИА "Новости".
В настоящее время демонстранты полностью вытеснены из центральной части Минска, движение перекрыто, метро не работает, указано в сообщении. Столкновения за пределами центра продолжаются, милиция применяет светошумовые гранаты.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Газета.Ru: последние новости
Силовики сложили щиты перед протестующими в белорусском Светлогорске Силовики сложили щиты перед протестующими в белорусском Светлогорске Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа США глубоко обеспокоены из-за ситуации вокруг выборов в Белоруссии США глубоко обеспокоены из-за ситуации вокруг выборов в Белоруссии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Кашпировский обратился к Путину
Кашпировский обратился к Путину
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение