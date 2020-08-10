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Тихановская пропала 

Lenta.ru 1 час назад
Тихановская пропала
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Euroradio со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.
По ее словам, смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки. В объединенном штабе оппозиции до сих пор не знают, где она.
КГБ сообщил о покушении на Тихановскую
Ранее сообщалось, что Тихановская беспрепятственно покинула здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), где она провела около трех часов.

«Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный вход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении, идет речь», — сказала Красулина.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Она собиралась прийти сегодня на митинг, но в штабе приняли решение не пускать ее, рассказала «Ленте.ру» Анна Красулина.
Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Lenta.ru
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