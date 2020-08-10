КГБ заявили о предотвращении покушения на экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую . Информацию о готовящемся преступлении силовикам передали представители объединенного штаба оппозиции. Перед этим сотрудники отдела МВД Белоруссии по борьбе с экстремизмом перехватили сообщение, в котором говорилось о необходимости «сакральной жертвы».

Сотрудники КГБ Белоруссии предотвратили покушение на жизнь экс-кандидата на пост президента страны Светлану Тихановскую, набравшую порядка 10% голосов на прошедших 9 августа выборах.

Как указал председатель комитета Валерий Вакульчик , про готовящееся покушение силовикам сообщили представители объединенного штаба оппозиции, передает ТАСС.

Перед этим сотрудники отдела МВД Белоруссии по борьбе с экстремизмом перехватили сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».

«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба»», — добавил правоохранитель.

Ранее стало известно, что Тихановская подала в ЦИК жалобу, в которой потребовала признать оглашенные результаты выборов недействительными.

Штаб Тихановской, объединивший вокруг себя все оппозиционные силы страны, проводил альтернативный подсчет голосов. Кроме того, известно, что на отдельных участках кандидат от оппозиции по голосам уверенно обгоняет действующего президента. Впрочем, в ЦИК страны такие данные опровергают.

«Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — говорила ранее Тихановская о предварительных результатах выборов, которые объявил ЦИК.

Согласно официальной позиции властей, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в то время как Тихановская — лишь около 10%. Оппозиция уверена, что в действительности все наоборот.

Выборы президента республики прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска республики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Всего более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе несанкционированных акций протеста. В ведомстве также опровергли информацию об одном погибшем, которую распространил правозащитный центр «Весна». В своем Telegram-канале организация сообщила, что мужчина скончался после того, как на него наехала спецтехника — еще три человека серьезно пострадали.

Инцидент с наездом спецтехники на протестующих в Минске действительно был — соответствующее видео уже распространилось по сети. На ролике видно, как автозак въезжает в толпу активистов — в этот момент под колеса транспорта попадает мужчина, люди вокруг начинают кричать.

После ЧП сбитый митингующий остался лежать на дороге, его подняли несколько человек — в это время их забрасывали светошумовыми гранатами. По данным белорусского издания Tut.by, авария произошла на улице Немига в Минске.

Еще одному активисту от взрыва «разорвало стопу», утверждает очевидец происшествия изданию Readovka. На фото, опубликованном в Telegram-канале СМИ, видно, как мужчине с поврежденной стопой накладывают жгут.

Также белорусские силовики задержали корреспондента Russia Today Константина Предыбайло, двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

«Генсек призывает белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение права народа на свободу выражения и мирные собрания», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриш внимательно следит за происходящим в Белоруссии, в том числе за насилием в отношении граждан страны после президентских выборов.