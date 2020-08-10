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В Бресте начали возводить баррикады 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Бресте начали возводить баррикады
Фото: РИА Новости
Протестующие против Александра Лукашенко в Бресте начали возводить баррикады. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.
Горожане используют подручные материалы, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Сообщают также, что слышна стрельба очередями.
Ранее в Минске возобновились столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов. В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.
9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Степан Путило
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