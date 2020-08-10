Журналистка перестала чувствовать ногу в Минске

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Журналистка издания "Наша Нива" Наталья Лубневская ранена в ногу на Кальварийской в Минске , пишет Telegram-канал Onliner.

Как рассказал главный редактор издания "Наша Нива", пострадавшую журналистку везут в больницу. Она утверждает, что не чувствует ногу.

По данным TUT.BY, на улицах был замечен, как предполагается, военный спецназ.

"Люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Их здесь около сотни", — передает издание.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.