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В центре Минска заметили автоматчиков 

Lenta.ru 38 минут назад
В центре Минска, где идут массовые протесты против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заметили автоматчиков. Об этом сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Белсат».
Издание уточняет, что боевое оружие находится в руках солдат внутренних войск, которые дислоцированы на улице Кальваринской. В ста метрах от них находится большая группа протестующих. Также журналисты «Белсата» сообщают, что в этом районе замечены снайперы.
В Минске начались задержания
В то же время, Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило пишет, что люди с автоматами на Кальваринской — это бойцы спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».
Ранее в Минске силовики применили светошумовые гранаты при разгоне протестующих.
10 августа в Белоруссии начались новые протесты против действующего президента Александра Лукашенко, который, по официальным данным, накануне победил на выборах с 80 процентами голосов. Массовые демонстрации 9 августа переросли в столкновения с ОМОН. Возбуждено более 20 уголовных дел.
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Комментарии 11
В мире , Армия , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Степан Путило , Минск
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