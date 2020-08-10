В центре Минска заметили автоматчиков 

Издание уточняет, что боевое оружие находится в руках солдат внутренних войск, которые дислоцированы на улице Кальваринской. В ста метрах от них находится большая группа протестующих. Также журналисты «Белсата» сообщают, что в этом районе замечены снайперы.

В то же время, Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило пишет, что люди с автоматами на Кальваринской — это бойцы спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».

Ранее в Минске силовики применили светошумовые гранаты при разгоне протестующих.

10 августа в Белоруссии начались новые протесты против действующего президента Александра Лукашенко, который, по официальным данным, накануне победил на выборах с 80 процентами голосов. Массовые демонстрации 9 августа переросли в столкновения с ОМОН. Возбуждено более 20 уголовных дел.