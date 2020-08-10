Задержанный в Минске журналист Пегов освобожден

Российского журналиста Семёна Пегова, ранее задержанного в Минске, отпустили на свободу. Об этом рассказал в эфире «Россия 24» посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
«Он на свободе… Завтра, полагаю, что ребята (Пегов и Ласенко) будут уже дома. Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о работе с Белоруссией по поводу задержания Пегова.
Журналист был задержан в ходе акции протеста в Минске, после этого его направили в Центр изоляции правонарушителей в белорусской столице.