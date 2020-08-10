«Резьбу может сорвать»: куда идет Белоруссия 

Белорусская оппозиция активно борется за пересмотр результатов президентских выборов. Кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская подала в ЦИК жалобу с требованием признать состоявшееся голосование недействительным. Такие формальные методы не принесут результатов, уверены эксперты. И главным инструментом оппозиции становится всенародный протест, который в Белоруссии местами принимает совершенно необычный характер.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала в ЦИК жалобу, в которой потребовала признать оглашенные результаты выборов недействительными, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комиссии.

«Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы», — сказал собеседник агентства.

Штаб Тихановской, объединивший вокруг себя все оппозиционные силы страны, проводил альтернативный подсчет голосов. Кроме того, известно, что на отдельных участках кандидат от оппозиции по голосам уверенно обгоняет действующего президента. Впрочем, в ЦИК страны такие данные опровергают.

«Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — говорила ранее Тихановская о предварительных результатах выборов, которые объявил ЦИК.

Согласно официальной позиции властей, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в то время как Тихановская — лишь около 10%. Оппозиция уверена, что в действительности все наоборот.

При этом кандидат в президенты неоднократно подчеркивала, что выступает за «мирные перемены», призывая протестующих и сотрудников правоохранительных органов отказаться от применения насилия. Штаб Тихановской даже заявил, что кандидат не будет участвовать в акциях протеста во избежание провокаций.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец , решение Тихановской обжаловать результаты выборов — это правильный шаг, поскольку важно использовать все легальные средства борьбы. Но в то же время такой способ борьбы — «абсолютно бессмысленный».

«Бесполезно. Абсолютно никакого смысла не имеет. Это только вызывает улыбку и трату бумаги. Для власти эта бумажка никакой роли не играет», — подчеркивает эксперт.

В таких условиях сторонники Тихановской прибегают к альтернативным методам диалога с властями, в том числе к уличным протестам.

Сторонники оппозиции декларируют всего два требования: освобождение всех заключенных и проведение новых выборов.

Примечательно, что в ситуации, когда крупные оппозиционные политики находятся в заключении, а формальный лидер протеста Тихановская отказывается принимать в нем участие, граждане Белоруссии самостоятельно координируются.

Как поясняет Дмитрий Болкунец, для властей такая ситуация — это проблема.

«Потому что некого арестовывать. Они и так арестовали всех лидеров, и арестовывать обычных протестующих тяжело. Очень сложно идти на массовые задержания, когда вопрос касается тысяч граждан», — говорит эксперт.

В основном взаимодействие происходит с помощью Telegram-каналов, поскольку в условиях, когда в Белоруссии наблюдаются постоянные перебои с работой интернета, разработанное российским бизнесменом Павлом Дуровым приложение оказывается чуть ли не единственным средством коммуникации, способным обойти существующие помехи.

Важную роль играет оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило . На протяжении последних двух дней там публикуются не только новости о событиях в республике, но и подробные планы протестов. Так, согласно инструкции на 10 августа, несогласные с итогами выборов президента страны граждане соберутся на улицах в 19.00 по местному времени (совпадает с мск). В публикации содержится «памятка для протестующего», где указывается, как вести себя в случае столкновений с правоохранителями.

Сторонники оппозиции заявляют о готовности к долгосрочным протестам.

Но как именно будет развиваться ситуация в среднесрочной перспективе — предсказать трудно. Протест может быть продолжительным, но менее массовым, что характерно для многих стран. Но есть и обратные примеры: так, в Армении в 2018 году с течением времени уличные акции становились все более масштабными, нарастая, как снежный ком.

Дмитрий Болкунец отмечает, что у белорусского протеста есть предпосылки для того, чтобы растянуться по времени. Они носят экономический характер: «В первую очередь, это падение доходов и, наверное, неуверенность в завтрашнем дне для части населения. С этими предпосылками власть должна работать, но она не слышит настроения общества и бросает против них оружие. Мне кажется, что вот это неправильный подход».

Эксперт указывает, что сейчас у Александра Лукашенко есть все возможности для подавления протестов: у него есть армия, внутренние органы, спецтехника. Его готовность использовать все возможные средства под сомнение не ставится — серьезный настрой главы государства показала ночь после выборов.

Российский политолог Аббас Галямов в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркивает:

будущее протестов во многом сейчас зависит от сотрудников силовых структур.

«Если они сохранят лояльность режиму, то в уличном противостоянии они людей победят. Не факт, однако, что они не перейдут на сторону протестующих. Вряд ли у них есть сильное чувство правильности действий Лукашенко. Все-таки силовики — тоже часть общества и видят общественные настроения», — говорит эксперт.

У этого есть и обратная сторона. Так, Болкунец считает, что «если Лукашенко сейчас начнет „закручивать гайки, резьбу может сорвать“. Политолог опасается возможного выхода протеста из под контроля и его резкой радикализации как ответа на действия силовиков.

»В таком случае страну ждет хаос. И республика будет долго расхлебывать всю эту ситуацию», — отмечает он.

Впрочем, в инструментарии противников власти есть не только улицы. Еще задолго до начала голосования оппозиция готовилась к общенациональной забастовке.

Ее организаторы просят участников требовать проведения «новых и честных» выборов. Они считают, что руководство белорусских предприятий «не сможет уволить всех», а сотрудники милиции не станут рисковать и «вступать в противостояние с настоящими заводскими мужиками».

10 августа к забастовке присоединился Белорусский металлургический завод в Жлобино — одно из крупнейших предприятий страны.

Остановились минимум два цеха — трубопрокатный и канатный. На предприятии работают 11 тыс. сотрудников.

Аббас Галямов считает, что если сторонники Тихановской сумеют организовать национальную забастовку, такая форма протеста окажется очень эффективной.

«Здесь силовики окажутся бессильны. Людей можно зачистить на площадях, но заставить их работать силой не получится», — поясняет политолог.

Дмитрий Болкунец в свою очередь напоминает, что если столь массовые уличные акции для страны — это новое явление, то забастовки — та форма протеста, в которой у белорусов есть опыт.

В 1991 году в стране спонтанно прошли крупнейшие забастовки. Как и сейчас, все началось с одного завода, но к нему быстро стали присоединяться другие предприятия страны. В конечно итоге дошло до перекрытия железной дороги в Оршу и железной дороги из Москвы в Брест. «Тогда начались переговоры правительства с протестующими. Тогда были какие-то ячейки лидерские. Но я бы сказал, что даже сейчас среди протестующих наверняка найдутся десятки лидеров, которые могут выражать мнение недовольных», — заключает эксперт.