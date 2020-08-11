США оценили высылку дипломатов РФ из Словакии

США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные злонамеренные действующие лица. Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", — написала Ортагус в Twitter.
МИД Словакии ранее подтвердил высылку из страны трех российских дипломатов, сообщило агентство Рейтер. В свою очередь агентство Блумберг написало, что трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже. В МИД России, комментируя высылку дипломатов из Словакии, заявили, что на это последует зеркальный ответ.