США оценили высылку дипломатов РФ из Словакии

"США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные злонамеренные действующие лица. Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", — написала Ортагус в Twitter.