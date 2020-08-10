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В НАТО осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии 

РИА Новости 35 минут назад
В НАТО отреагировали на ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса выразил озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии, в том числе "насилием против мирных демонстрантов".

"Союзники по НАТО выразили серьезную озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест", — говорится в письменном заявлении генсека альянса.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
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В мире , Светлана Тихановская , Йенс Столтенберг , Александр Лукашенко , Центризбирком России , НАТО , РИА Новости
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