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В ООН намерены направить в Бейрут продовольственную помощь 

RT на русском и ещё 6 42 минуты назад
ООН окажет Бейруту продовольственную помощь
Фото: © REUTERS/Thaier Al-Sudani
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) сообщило, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправит в пострадавшую от взрыва столицу Ливана Бейрут продовольственную помощь.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад УКГВ.

«В связи с повреждением хранилищ и запасов зерна Всемирная продовольственная программа отправит 50 тыс. метрических тонн пшеничной муки в Бейрут», — говорится в документе.

Как указали в управлении, данный шаг позволит стабилизировать национальное снабжение и избежать дефицита продовольствия в стране.
Отмечается, что нынешних запасов муки хватит на шесть недель.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.
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В мире , ООН , Бейрут , Ливан
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