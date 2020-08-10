КГБ сообщило о покушении на Тихановскую

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, — уточнил председатель КГБ. — Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно".