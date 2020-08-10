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В КГБ Белоруссии сообщили, что на Тихановскую готовилось покушение 

ТАСС 19 минут назад
КГБ сообщило о покушении на Тихановскую
Фото: ТАСС
Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение.

"Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", — рассказал он в понедельник в эфире телеканала ОНТ.

По словам Вакульчика, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

"Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, — уточнил председатель КГБ. — Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно".

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранителям в Минске пришлось вечером 9 августа защищать в ходе беспорядков не только обычных граждан, но и представителей объединенного штаба его соперника Светланы Тихановской. По его словам, белорусские силовики "защищали всю ночь" около 60 человек, включая "оппозиционных журналистов".
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В мире , Светлана Тихановская , Валерий Вакульчик , Александр Лукашенко , КГБ РБ , МВД
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