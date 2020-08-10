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В Минске начались задержания 

РИА Новости 30 минут назад
В Минске начались задержания, передает Sputnik Беларусь.
По словам корреспондента агентства, к стеле "Минск — город-герой" стягиваются усиленные наряды милиции и ОМОНа. Сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяют документы у журналистов.
Накануне после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
По предварительной информации, Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80 процентов голосов, она подала жалобу в ЦИК. Тем не менее, участвовать в акциях протеста она отказалась.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , ИА Sputnik , Минск
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