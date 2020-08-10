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Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии 

РИА Новости 51 минуту назад
Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Фото: ТАСС
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком республики по итогам выборов на высший государственный пост, сообщили РИА Новости в понедельник в комиссии.
Ранее представители Тихановской сообщали о ее планах обжаловать итоги выборов, которые состоялись 9 августа.

"Светлана приходила сегодня в ЦИК, жалоба подана", — рассказал представитель комиссии.

Согласно уточненным данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей, Тихановская — 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости
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