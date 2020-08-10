Против Белоруссии могут ввести санкции

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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии 

ТАСС 25 минут назад
Европейский союз должен рассмотреть вопрос о возобновлении санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает агентство DPA.
По его словам, решение о приостановке действия санкций должно быть изучено "на предмет актуальности в свете событий прошедших недель и дней", добавив, что надежды на улучшение ситуации с законностью в Белоруссии "потерпели несколько серьезных неудач".
Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека. В 2015-2016 годах ЕС поэтапно приостановил действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе оружейное эмбарго.
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В мире , Видео , МИД , ЕС , ИА DPA , Германия
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