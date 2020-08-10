Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске второй день не работает мобильный интернет 

ТАСС 1 час назад
В Минске по-прежнему не работает мобильный интернет
Фото: РИА Новости
Столица Белоруссии второй день подряд испытывает сложности со связью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
В Минске практически не работает мобильный интернет, на подключенных по кабелю стационарных компьютерах не открываются некоторые сайты, периодически отключаются мессенджеры.
Периодически перестают функционировать популярные поисковые сервисы. В мессенджерах не загружаются медиафайлы. Невозможно воспользоваться большинством мобильных приложений, например, по вызову такси. При этом терминалы оплаты продолжают действовать.
Перебои в работе интернета начались с утра воскресенья вскоре после открытия избирательных участков на выборах президента страны.
Ранее в ведущей телекоммуникационной компании Белоруссии "Белтелеком" сообщили, что сбои в работе интернета произошли в результате множества кибератак. Компания работает над устранением проблем и прилагает усилия, чтобы восстановить работу сети к вечеру понедельника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что интернет в стране отключают из-за границы.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
ТАСС: последние новости
Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии Политолог считает, что президентские выборы в Белоруссии пройдут в один тур Политолог считает, что президентские выборы в Белоруссии пройдут в один тур В Минске наблюдаются проблемы с интернетом В Минске наблюдаются проблемы с интернетом
Комментарии 2
В мире , Интернет , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Против Белоруссии могут ввести санкции
02:51
Против Белоруссии могут ввести санкции
В мире
На Патриарших прудах выловили огромную щуку
00:11
На Патриарших прудах выловили огромную щуку
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение