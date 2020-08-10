В Минске по-прежнему не работает мобильный интернет

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Столица Белоруссии второй день подряд испытывает сложности со связью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Минске практически не работает мобильный интернет, на подключенных по кабелю стационарных компьютерах не открываются некоторые сайты, периодически отключаются мессенджеры.

Периодически перестают функционировать популярные поисковые сервисы. В мессенджерах не загружаются медиафайлы. Невозможно воспользоваться большинством мобильных приложений, например, по вызову такси. При этом терминалы оплаты продолжают действовать.

Перебои в работе интернета начались с утра воскресенья вскоре после открытия избирательных участков на выборах президента страны.

Ранее в ведущей телекоммуникационной компании Белоруссии "Белтелеком" сообщили, что сбои в работе интернета произошли в результате множества кибератак. Компания работает над устранением проблем и прилагает усилия, чтобы восстановить работу сети к вечеру понедельника.