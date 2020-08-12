В Минске заработал мобильный интернет

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Работа мобильного интернета в Минске возобновилась после трехдневного перерыва, значительно улучшилось качество интернет-связи в целом. Об этом сообщает в среду корр. ТАСС.

В районе 06:30 на мобильные телефоны пользователей в Минске стали приходить ранее не доставленные сообщения. Стало открываться большинство сайтов, в том числе новостных ресурсов. Появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.

Обстановка на центральных улицах Минска при этом спокойная. Движение по проспекту Независимости и площади Независимости свободное. Протестующих на улицах нет.