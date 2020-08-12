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В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
В Минске заработал мобильный интернет
Фото: РИА Новости
Работа мобильного интернета в Минске возобновилась после трехдневного перерыва, значительно улучшилось качество интернет-связи в целом. Об этом сообщает в среду корр. ТАСС.
В районе 06:30 на мобильные телефоны пользователей в Минске стали приходить ранее не доставленные сообщения. Стало открываться большинство сайтов, в том числе новостных ресурсов. Появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.
Обстановка на центральных улицах Минска при этом спокойная. Движение по проспекту Независимости и площади Независимости свободное. Протестующих на улицах нет.
Интернет в Минске пропал утром в день голосования на выборах президента страны 9 августа. По заявлению президента Александра Лукашенко, сложности со связью возникли из-за кибератак из-за рубежа. Все эти три дня на улицах Минска проходили акции протеста в связи с результатами голосования. по итогам которых победу одержал Лукашенко.
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В мире , Интернет , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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