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Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске 

РИА Новости 2 часа назад
Британия осуждает попытки подавить протесты в Минске
Фото: РИА Новости
Великобритания осуждает силовое подавление протестов в Минске, обеспокоена политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявил журналистам официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в понедельник.

"Насилие, которое мы наблюдали этой ночью в Беларуси, и попытки белорусских властей подавить протесты совершенно неприемлемы", — выразил позицию Великобритании представитель премьер-министра.

Он также напомнил, что Соединенное Королевство давно обеспокоено антидемократическими действиями властей Белоруссии.

"Ранее мы неоднократно заявляли о нашей серьезной озабоченности по поводу антидемократических действий Беларуси, включая задержание кандидатов от оппозиции, мирных демонстрантов и журналистов. Мы снова выражаем нашу озабоченность правительству Беларуси после этих протестов", — добавил он.

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
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Комментарии 1
В мире , Борис Джонсон , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , Минск , Великобритания
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