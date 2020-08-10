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Польша ответила на обвинения во вмешательстве в белорусские выборы 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Польша ответила на обвинения Белоруссии по выборам
Фото: РИА Новости
Власти Польши считают обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко во вмешательстве в выборы безосновательными. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, его цитирует ТАСС.
По его словам, заявление белорусского лидера о действиях Варшавы было неоднозначным. Чапутович считает, что Лукашенко мог иметь в виду неправительственные организации.

«Нам бы хотелось и дальше строить сильные связи между гражданами ЕС и Белоруссии, опираясь на уважение общих ценностей. Выборы показали, что белорусское общество активно и хочет влиять на будущее своей страны», — ответил он на заявление белорусских властей. Дипломат добавил, что Варшава хочет оставаться адвокатом Минска в Брюсселе и стремится сохранить «добрососедские отношения».

Ранее Лукашенко заявил, что из «Польши, Великобритании и Чехии были звонки», оттуда якобы пытались управлять действиями протестующих в Минске. Он назвал овцами граждан, выступающих против официальных результатов выборов главы государства.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии
В мире , Европа , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Яцек Чапутович , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша
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