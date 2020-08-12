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Бельгия и Нидерланды осудили насилие в отношении протестующих в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 38 минут назад
Еще две страны вступились за белорусов
Фото: Reuters
Нидерланды осуждают применение насилия в отношении мирных протестующих в Белоруссии, говорится в заявлении МИД королевства. Министр иностранных, европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен призвал освободить задержанных в Белоруссии.

«Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Белоруссии после выборов и призывают политическое руководство [республики] вступить в подлинный диалог с гражданским обществом», — приводит текст заявления внешнеполитического ведомства Нидерландов ТАСС.

Министр иностранных и европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен призвал власти Белоруссии освободить задержанных в ходе протестных акций.

«Я осуждаю жестокое подавление мирных протестов, последовавших после выборов в Белоруссии. Свобода выражения и свободная пресса являются фундаментальными правами всей Европы. Я призываю власти Белоруссии немедленно отпустить несправедливо арестованных граждан», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Накануне главы МИД Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии, а также Эстонии, Латвии и Литвы призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией. В ЕС отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.
При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.
В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протест погиб в столкновении со спецназом.
Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Нидерланды
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