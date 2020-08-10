Лукашенко назвал силовиков Белоруссии «патриотами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что милиционеры и военные при подавлении протестных акций в республике вели себя достойно, и назвал их "настоящими патриотами".

"Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты. Правда, сейчас фейки вбрасывают, что в каком-то городе ребята из ОМОНа чуть ли не щиты сложили. Начинаю уточнять — абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать, насколько это возможно", — приводит слова Лукашенко в понедельник официальный сайт.

По данным агентства, глава государства также назвал фейковой информацию о том, что якобы приехал человек из Польши в Белоруссию делать революцию, "и его убили".

"Начинаем искать по всей стране — фейк! Понимаете, им нужна жертва", — пояснил глава государства.

Он сообщил, что правоохранители республики задержали организаторов протестных акций, "которые прятались, — около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина — в Минске", они были "обкуренные, пьяных много, с наркотиками — ужас".

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.