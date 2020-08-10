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Лукашенко назвал силовиков Белоруссии «настоящими патриотами» 

РИА Новости 2 часа назад
Лукашенко назвал силовиков Белоруссии «патриотами»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что милиционеры и военные при подавлении протестных акций в республике вели себя достойно, и назвал их "настоящими патриотами".

"Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты. Правда, сейчас фейки вбрасывают, что в каком-то городе ребята из ОМОНа чуть ли не щиты сложили. Начинаю уточнять — абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать, насколько это возможно", — приводит слова Лукашенко в понедельник официальный сайт.

По данным агентства, глава государства также назвал фейковой информацию о том, что якобы приехал человек из Польши в Белоруссию делать революцию, "и его убили".

"Начинаем искать по всей стране — фейк! Понимаете, им нужна жертва", — пояснил глава государства.

Он сообщил, что правоохранители республики задержали организаторов протестных акций, "которые прятались, — около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина — в Минске", они были "обкуренные, пьяных много, с наркотиками — ужас".
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости
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