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ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам 

Вероника Полынина 14 минут назад
Центризбирком Белоруссии опубликовал обновленные результаты голосования на выборах президента страны, передает РИА «Новости».
Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, Светлана Тихановская — 10,09%.
За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева — 1,21%, за Сергея Череченя — 1,15%.
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Против всех кандидатов высказались 4,6% голосовавших. Явка составила 84,17%.
Как сообщал «Рамблер», выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После голосования в Белоруссии начались акции протеста. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
Правозащитники, в свою очередь, рассказали о множестве пострадавших в акциях протеста. В штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают официальные результаты голосования.
По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80% голосов. Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».
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В мире , Видео , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Александр Лукашенко , СКР , МВД , Центризбирком России , РИА Новости
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