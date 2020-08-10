ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам 

Центризбирком Белоруссии опубликовал обновленные результаты голосования на выборах президента страны, передает РИА «Новости».

Против всех кандидатов высказались 4,6% голосовавших. Явка составила 84,17%.

Как сообщал «Рамблер», выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После голосования в Белоруссии начались акции протеста. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Правозащитники, в свою очередь, рассказали о множестве пострадавших в акциях протеста. В штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают официальные результаты голосования.

По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80% голосов. Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».