ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам

ЦИК Белоруссии обновил предварительные итоги выборов президента — согласно им действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80,08 процента голосов.

За Светлану Тихоновскую проголосовали 10,09 процента избирателей, явка составила 84,17 процента.

Накануне после закрытия участков в Минске и других городах республики и других городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов.