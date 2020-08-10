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ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты президентских выборов 

Газета.Ru 1 час назад
ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты выборов
Фото: Газета.Ru
ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты выборов на пост главы государства, передает РИА "Новости".
В соответствии с данными комиссии, в голосовании лидирует действующий президент Александр Лукашенко. За него отдали свои голоса более 4,6 млн белорусов — 80,23%.
Второе место занимает Светлана Тихановская. Она набрала 9,9% — 574 тыс. человек.
От 1% до 2% набрали Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, и Анна Канопацкая.
Голосование прошло 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
По последним данным, в результате беспорядков пострадали около 3 тыс. человек.
Лукашенко заявил, что протестующими в стране управляли из Польши, Великобритании и Чехии.
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