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Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел (МИД) Чехии назвало прошедшие в Белоруссии президентские выборы недемократическими. Заявление ведомства приводит ТАСС.

«МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии, [которые] нельзя считать свободными и демократическими», — говорится в тексте документа.

Там же утверждается, что белорусские силовики позволили себе недопустимые действия, подавляя протесты граждан, а государство игнорирует общественную поддержку оппозиции. Отдельно в чешском МИД посетовали на то, что власти Белоруссии не допустили на голосование наблюдателей ОБСЕ.
Отдельный ответ дипломаты дали на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Чехии и других стран в координации протестов.

«Чехия уважает суверенитет Белоруссии, однако мы всегда будем поддерживать свободу слова и собраний и демократическую политическую конкуренцию», — сказано в документе.

Ранее 10 августа Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска прошли столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Чехия
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